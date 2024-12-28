У ГУР розповіли, скільки далекобійних ракет залишилося в Росії

Ракетний арсенал Російської Федерації ще далекий від виснаження і продовжує поповнюватися через виробництво нових ракет, які все ще містять іноземні компоненти.

Про це розповів в ефірі Новини.LIVE речник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

“У запасах Росії близько 1400 далекобійних ракет, і з них близько 350 “Калібрів”, 500 “Оніксів”, понад 50 “Кинджалів”, понад 130 “Іскандерів” та понад 400 ракет класу Х-101, Х-55 та Х-35”, - сказав він.

Щоправда, як зауважив Андрій Юсов, по багатьох позиціях перелічені ракети становлять “недоторканий запас”, тому держава-агресорка застосовує їх більш ощадливо, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення.

При цьому арсенал цієї зброї продовжує поповнюватися.

“Росія здатна виготовляти на місяць від 40 до 50 ракет “Іскандер”, 30-50 “Калібрів” та близько 50 ракет Х-101. Це виготовлення досі залежить від іноземних компонентів, тому посилення санкційної політики і контроль над дотриманням цієї політики - важливе завдання, над яким працює Україна і партнери”, - зазначив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що було б великою помилкою думати, що станом "на вчора" ракетний потенціал у ворога закінчився.

"Ні, це не так. Тому до кожної тривоги треба ставитись відповідально", - закликав Андрій Юсов.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін зізнався, що Росія має небагато ракет, які він називає “Орешнік”. Але господар Кремля запевнив, що ця зброя існує і може бути застосована "завтра чи сьогодні".

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