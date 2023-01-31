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У ГУР розповіли, скільки російських солдатів воює в Україні: Буданов розкрив деталі

Автор
Христина Головчак
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У ГУР розповіли, скільки російських солдатів воює в Україні: Буданов розкрив деталі

Фото: Getty Images

В окупантів залишається лише 9% запасів ракет великої дальності "Калібр".

Головне управління розвідки Міністерства оборони України зазначає, що в нашій державі на сьогодні перебуває приблизно 326 тисяч російських окупантів.

Таку інформацію оприлюднив голова ГУР Кирило Буданов під час інтерв'ю The Washington Post.

За його словами, для керівництва України не є секретом ні чисельність окупаційних військ на території нашої держави, ні запаси ракет великої дальності у держави-агресора, що практично вичерпалися.

"Він настільки впевнений у своїх розвідданих, що час від часу відкриває папку, щоб навести точні цифри - "приблизно 326 000 російських військовослужбовців" зараз воюють в Україні або що в Росії залишилося лише 9% запасів ракет великої дальності "Калібр", – зазначає видання.

Додамо, Буданов наголосив, що доки територіальна цілісність України не буде відновлена, всередині Росії будуть проблеми.

Керівник розвідки також переконаний, що Путін говорить про ядерний удар, бо це його тактика залякування.

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Дата публікації
Перегляди
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