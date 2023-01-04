У ГУР відповіли, скільки дронів-камікадзе залишилося у РФ для атак по Україні: "Ми готуємося до нових партій"

Станом на 4 січня Росія має у своєму арсеналі близько 100 іранських дронів-камікадзе, якими вона атакує Україну. Втім, РФ очікує чергову партію дронів.

Про це у прямому ефірі телеканалу FREEДОМ заявив представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов.

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"Дрони ще є. Якщо говорити про залишки, то Росія має близько сто дронів. Ми готуємося до нових партій постачання іранських дронів "Шахеди". Підписані контракти (між РФ та Іраном - ред.). Партії "Шахедів", які надходять, не дуже великі, щоб використовувати їх сотнями", - розповів він.

Юсов зауважив, що українська розвідка має інформацію, що російські атаки дронів-камікадзе будуть продовжуватися.

"Тим не менше, є інформація, що такі атаки можуть бути продовжені. У Міноборони до них готуються. Змінення тактики та прийомів - це те, до чого ми також готуємося після кожного удару для наступного. Тому ефективність із боротьби проти іранських дронів буде тільки зростати", - наголосив він.

Атаки іранських дронів по Україні

За інформацією Повітряних сил, сили ППО України за перші дві доби 2023 року, 1-2 січня, знищили 84 БпЛА ворога. Це є 100% результат.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, російські війська запускають іранські дрони-камікадзе Shahed в темну пору вздовж річки Дніпро, щоб їх було важче виявити радіолокаційно.

Ексначальник пресслужби Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов пояснював, що армія Росії атакує Україну дронами-камікадзе вночі, щоб обійти українську ППО.