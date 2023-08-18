У ГУР відповіли, скільки людей РФ мобілізує щомісяця на війну проти України

У Росії щомісяця мобілізують на війну проти України близько 20 000 осіб.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов під час брифінгу в ефірі телемарафону.

За його словами, мобілізованих росіян змушують підписувати контракти чи іншими способами їх примушують іти воювати проти України.

"І щодня, і щомісяця ці заходи продовжуються, і щомісяця кілька десятків, близько 20 000 осіб мобілізуються", – сказав представник ГУР.

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Напередодні мер Москви Сергій Собянін заявив, що 45 000 москвичів нібито перебувають на фронті.

"До цього ця цифра була 35 000. Це означає, що мер Москви зізнався, що за кілька місяців лише москвичів 10 000 додатково мобілізували. Різними способами, різними інструментами, різними методами, проте ця кампанія триває", – підкреслив військовий розвідник.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя росіяни анонсували відкриття кадетських класів у захоплених школах.

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