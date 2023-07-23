У ГУР вивчають стан об'єктів енергетичної інфраструктури України після нічної атаки

Україна відслідковує всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку Росії.
Українська розвідка вивчає стан об'єктів енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
У ГУР зазначають, що росіяни використовують різні види розвідки.
За словами представника ГУР, Україна відслідковує всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку Росії.
"Вони розпочали таку роботу", – зазначив Скібіцький.
Він додає, що мета таких дій - з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему нашої держави.
Додамо, вночі проти 23 липня російські окупанти випустили по Одесі щонайменше п'ять видів ракет. Є загиблі, постраждалі та серйозні руйнування.
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