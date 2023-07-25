У ГУР заявили, що Росія цілеспрямовано бʼє по історичній частині Одеси

Удари по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі — це не випадковість і не просто влучання, а цілеспрямовані удари.

Росія цілеспрямовано обстрілює історичну частину Одеси, оскільки її терористичні атаки відрізняються від ударів по інших містах України.

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Про це в етері Radio NV заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Ситуація щодо Одеси дещо відрізняється від подібних терористичних атак в інших містах, тому що йдеться про цілеспрямовані ракетні удари і знищення пам’ятників архітектури, які є складовою спадщини ЮНЕСКО", - заявив Юсов.

Він зазначив, що російські терористичні атаки по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі — це не випадковість і не просто влучання, а цілеспрямовані удари. Юсов заявив, що у ГУР є докази того, що Росія завдає таких ударів свідомо.

Після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України, зокрема Одеську область.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській єпархії УПЦ МП відхрестилися від РПЦ та патріарха Кирила через його "страшну позицію" щодо війни проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що очільник РПЦ патріарх Кирило, який "благословляє" окупантів убивати українців, заявив, що УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм є невід'ємною частиною РПЦ.

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