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У ГУР заявили, що Росія керується власною логікою щодо нових масованих ракетних атак

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У ГУР заявили, що Росія керується власною логікою щодо нових масованих ракетних атак

Фото: Associated Press

У ГУР закликали не прив'язуватись до якихось дат чи календаря у контексті нових ракетних атак

В Україні зберігається ризик нових масованих ракетних атак зі сторони Росії, але ніхто не знає, коли буде наступна, бо агресор керується власною логікою.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Юсов заявив, що не слід прив'язуватись до якихось дат чи календаря у контексті нових ракетних атак зі сторони Росії.

Він зазначив, шо "імперія зла" керується власною логікою при нанесенні атак.

Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами або подіями, наприклад — засідання ООН... можуть бути у понеділок, середу або четвер... а можуть бути не пов'язані, а обрані за якоюсь іншою логікою, зокрема військовою чи внутрішньополітичною на території РФ", - сказав він.

Юсов заявив, що ця зима вже стала напруженою для українців, але вона зробить народ сильнішим ніж раніше. Крім того, він додав, що Кремль не приховує, що буде надалі намагатись зруйнувати українську енергетичну систему.

"Україна готується до цього і шляхом посилення ППО та посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає", - резюмував представник ГУР.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що лише повна поразка Росії означатиме закінчення війни в Україні.

Також ми раніше повідомляли, що Росія вивела у Чорне море корабель із ракетами "Калібр".

Новини ТСН 19:30 за 14 грудня 2022 року | Новини України

Новини ТСН 19:30 за 14 грудня 2022 року | Новини України

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Дата публікації
Перегляди
241
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