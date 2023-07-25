У ГУР заявили, що Росія завищує показники виробництва "Ланцетів"

У РФ дійсно запустили програму збільшення виробництва дронів.

Росія через своїх пропагандистів спеціально завищує кількість "Ланцетів", які вона виробляє, хоча дійсно збільшила їх випуск.

Про це в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Юсов заявив що у РФ дійсно запустили програму збільшення виробництва дронів.

"Обсяги — це пропаганда, але це фактор, який не можна списувати з рахунків. "Ланцети" виробляються, "Шахеди" прибувають, вони облаштують виробництво", - зауважив він.

Представник ГУР заявив що Україні потрібні нові види озброєння для протидії атакам безпілотників, щоб швидше просуватись на фронті.

"Це питання захисту життів наших військових та цивільних", - додав він.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що восени армія РФ може розпочати обстріли об'єктів енергетики не лише крилатими ракетами, але й дронами-камікадзе.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники 25 липня обстріляли село Токарівку на Херсонщині – загинула жінка.

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