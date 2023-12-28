У ГУР заявляють, що для росіян погіршилася ситуація в Криму: перекидають свій флот

У тимчасово анексованому Криму для окупантів не залишилось безпечних місць після спецоперацій українських Сил оборони та розвідки. Загарбники перекидають свій флот.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, вже декілька місяців окупанти займаються передислокацією інфраструктури Чорноморського флоту з Криму до Новоросійська та інших об'єктів.

"Це стосується як перебазування частини суден, так і перенесення штабної інфраструктури. Це власне мовчазне визнання з боку агресора, що ситуація в Криму для них значно погіршилася", - наголосив Юсов.

Нагадаємо, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що після ракетного удару ЗСУ по порту окупованої Феодосії росіяни вирішили передислокувати свої кораблі. Адже загарбники відчувають загрозу.

В ніч проти 26 грудня у Феодосії було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ". Він був атакований крилатими ракетами. Якими саме - Повітряні сили ЗСУ не уточнили. Експерти вважають, що це могли бути Storm Shadow.

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