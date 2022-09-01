У ГУР звернулися до кримчан із важливим повідомленням щодо звільнення півострова

У ГУР закликали українців у незаконно анексованому росіянами Криму приєднатися до деокупації українського півострова.

Жителів тимчасово окупованого Криму попросили повідомити "найпопулярніші" місця для відвідування", де базуються колаборанти та окупаційних військ до відповідних органів України, зокрема, розвідці.

Про це інформує ГУР.

"Український півострів відомий своїм осіннім оксамитовим сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування. Разом виженемо окупантів з рідної землі!", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, потрібні такі дані:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

місця розташування та маршрути пересування військової техніки,

точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),

осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Повідомити можна за номером +380969455341 у месенджерах Signal та WhatsApp.

Як повідомлялося, Зеленський звернувся із проханням до жителів окупованого півострова.

Нагадаємо, росіяни терміново вивозять з півдня награбоване українське зерно. Траса до Криму забита вантажівками.

Читайте також: