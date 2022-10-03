У Хабаровському краї розгорівся скандал: військкома звільнили за "перегинання"

Тих, кого забрали на війну у Хабаровському краї, хоч вони не підпадають під критерії, повернули додому. А військкома звільнили з роботи.

Губернатор Хабаровського краю РФ Михайло Дегтярьов під час свого виступу заявив про те, що половину з усіх мобілізованих у регіоні відправили додому, а місцевого військового комісара Юрія Лайка усунули з посади за "перегинання".

Відео свого виступу Дегтярьов опублікував у Telegram.

З його слів, за десять днів від моменту оголошення про "часткову" мобілізацію в Хабаровському краї прибули у військкомати через повістку кілька тисяч людей. Половину відправили додому, оскільки вони не відповідали встановленим критеріям відбору для військової служби за контрактом.

"Близько половини ми повернули додому, як тих, що не відповідають критеріям відбору для вступу на військову службу за контрактом. Усі факти перегину повинні припинятися", — сказав Дегтярьов.

Губернатор навів приклад з одним із мобілізованих, який отримав повістку до військкомату. Ним виявився хабарівець Віталій Доренко. Як виявилося, чоловік сам виховує дочку-інваліда, але це не завадило місцевим військкомам вручити йому повістку.

У "перегинах" знайшли винного. Ним виявився військовий комісар Хабаровського краю Юрій Лайко, якого звільнили.

Нагадаємо, раніше у Міноборони України заявили, що оголошення "часткової" мобілізації в Росії, посилення кримінальної відповідальності та незаконне проведення "референдумів" на окупованих територіях свідчать про наміри РФ загострити конфлікт.

Росіяни, які поповнять збройні сили РФ під час "часткової" мобілізації, поїдуть у складі військових підрозділів до окупованих областей України.

Крім того, військове керівництво Росії хоче залучити до війни проти України першокурсників військово-морської академії імені адмірала Кузнєцова у Санкт-Петербурзі. Батьки першокурсників протестують проти відправки курсантів на війну.

Примусова мобілізація та погрози – як росіяни ставляться до "своїх" кримчан

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