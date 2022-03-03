У Харківській області акумулювали гуманітарну допомогу та розвозять її по об'єктах

У Харківській області акумулювали гуманітарну допомогу та розвозять її по об'єктах

До гуманітарної допомоги увійшла вода, продукти харчування, у тому числі для дітей.

У Харківському логістичному штабі акумулювали понад 60 вагонів та 35 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради.

До гуманітарної допомоги увійшла вода, продукти харчування, у тому числі для дітей, а також теплий одяг, непродовольчі товари, засоби гігієни та медикаменти. По пунктах їх розвозять 20 пікапів.

“Ми дуже вдячні усім, хто не залишився байдужим і допомагає обороняти тил, поки наші Збройні Сили України на передовій. Російський агресор намагається нас знищити, але ми стали ще сильнішими”, — зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Де можна отримати гуманітарну допомогу

Отримати гуманітарну допомогу можна у відділеннях мережі “Нова Пошта” за адресами: пр. Людвіга Свободи, 35; вул. Ахсарова, 21; пр. Науки, 38; пров. Пискунівський, 4; пр. Гагаріна, 54-а, 199; пр. Ювілейний, 57/106; вул. Амосова 11-а; проїзд Стадіонний, 13; пр. Героїв Сталінграду, 169/24; вул. Ньютона, 98.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: