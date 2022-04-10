У Харківській області дрон допоміг знищити блокпости та склади окупантів

Забезпечення ворога знищено.
У Харківській області прикордонники за допомогою БПЛА надали дані про ворожий підрозділ для артилерії Збройних сил України. У результаті було знищено два ворожі блокпости та склад з боєприпасами.
Про це повідомили у МВС України.
“Це вже не перший результат успішної взаємодії прикордонників і артилеристів. Днями на Харківщині оператори безпілотних літальних комплексів Держприкордонслужби допомогли бійцям ЗСУ знищити ще один пункт забезпечення ворога”, - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що окупанти на Луганщині атакували українських прикордонників, використавши дрони камікадзе.
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