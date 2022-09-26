У Харківській області ексгумували тіло чоловіка, якого вбили російські окупанти (фото)

У селі Черкаські Тишки на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло місцевого мешканця, якого вбили російські окупанти.

Односельчани поховали його у приватному дворі.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

За попередньою версією слідства, 58-річного чоловіка вбили російські військові 21 квітня. Прокурори разом з поліцейськими також оглянули місця, де проживали російські військові під час окупації Липецької громади.

Фото: Прокуратура Харківської області

Окупанти зайняли приміщення Слобожанської сільської ради, дитячий садок та пошту у Липцях, ангари підприємства і будинок культури у селі Веселе. Всюди, де вони побували, на стінах намальовані латинські літери Z, сміття, бруд, недопалки та порожні пляшки з-під алкоголю.

Як повідомлялося, під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми. Найменшій дівчинці Лесі було лише 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули з батьками під час авіанальоту окупантів.

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