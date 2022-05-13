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У Харківській області місцеві за 500 доларів відправляли чоловіків до Росії: їх затримали (фото)

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У Харківській області місцеві за 500 доларів відправляли чоловіків до Росії: їх затримали (фото)

Фото: Держприкордонслужба України

У Харківській області правоохоронці затримали двох чоловіків.

Вони за 500 доларів незаконно переправляли до Росії співвітчизників. 

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. 

Так, прикордонники та поліція затримали 4 осіб, які намагались незаконно потрапити до Росії. 

"Під час перевірки правоохоронці встановили двох мешканців Харкова, які організували незаконне переправлення затриманих громадян через кордон за 500$ з кожної особи", - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці відкрили провадження за цим фактом. Підозрюваних затримали та взяли під варту. 

Нагадаємо, у Луганській області ускладнюється ситуація, адже окупанти усіма силами намагаються прорвати оборону. Військові держави-акупантки кинули усі зусилля, аби прорвати лінію оборону в області. Зокрема, вони перекидають на територію Луганщини людей та техніку

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