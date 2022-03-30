У Харківській області окупанти мінували землю новітніми протипіхотними мінами - Денісова

Використання мін ПОМ-3 не допускається Оттавською конвенцією.

Російські війська у Харківській області дистанційно мінували землю своїми новітніми протипіхотними мінами ПОМ-3 “Медальйон”.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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“Міна оснащена електронним сейсмічним датчиком, який приймає сигнал про вібрацію ґрунту та забезпечує підрив, якщо амплітуда коливання відповідає людським крокам. Після цього бойова частина міни вилітає на висоту приблизно півтора метра й вибухає”, - зазначила Денісова.

Використання мін ПОМ-3 не допускається Оттавською конвенцією про заборону протипіхотних мін, оскільки вони є знаряддям війни невибіркової дії. Виробляють такі міни лише в РФ.

Дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили, що крім бомбардування міст та ракетних обстрілів Росія вигадала новий спосіб морського розбою - використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів. Саме такі дрейфуючі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року поблизу узбережжя Туреччини та Румунії.

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