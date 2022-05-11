У Харківській області окупанти не випускають людей на територію, підконтрольну Україні

У Харківській області окупанти не випускають людей на територію, підконтрольну Україні

Жителі багатьох населених пунктів області залишаються без електроенергії та води, однак на територію, підконтрольну Україні, їх не випускають.

Росіяни намагаються заглушати мобільні мережі, аби мешканці області не могли передавати інформацію про переміщення військ РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На переважній більшості тимчасово зайнятих територій Харківської області, з метою унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ, окупанти здійснюють подавлення мережі стільникового зв’язку", - йдеться в повідомлення.

Крім того, місцеві жителі багатьох населених пунктів залишилися без електроенергії та води. Попри це, виїзд на підконтрольну Україні територію російські окупанти забороняють.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та зосередив усі зусилля у напрямку Рубіжного.

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