У Харківській області окупанти обстріляли авто, в якому перебувала дитина: є жертви

У Харківській області окупанти обстріляли авто, в якому перебувала дитина: є жертви

Місцеві хотіли евакуюватися.

Російські військові в Ізюмському районі обстріляли дві автівки під час евакуації. В одній з машин перебувала дитина та п’ятеро дорослих.

Про це повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook.

"Матір та бабусю дитини було поранено. Маму доставили до Сахновщинської центральної районної лікарні, бабуся, на жаль, від отриманих поранень померла. Безмежний гнів на загарбників та нескінченний біль за українців… Вони за все будуть відповідати. За кожну краплю нашої крові та наших сліз", — написав Болвінов.

Нагадаємо, від 15 березня місто Ізюм повністю заблоковане з усіх сторін російськими окупаційними військами. Гуманітарних коридорів, щоб вивезти ізюмчан, окупанти українській стороні не погоджують. Евакуювати частину людей вдалося у середині березня.

Напередодні стало відомо, що загарбники депортували до РФ понад 50 жителів міста Ізюм.