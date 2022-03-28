У Харківській області окупанти обстріляли авто з родиною: не вижив ніхто

У Харківській області окупанти обстріляли авто з родиною: не вижив ніхто

У прокуратурі порушили кримінальну справу.

Окупанти обстріляли на дорозі автомобіль, у якому перебували чоловік, жінка та 3-річна дитина. Всі вони загинули.

Як повідомляє прокуратура, між Шевелівкою та Гусарівкою російські військовослужбовці обстріляли машину Honda, в якій перебувала родина.

Також читайте В Україні російські окупанти вбили вже понад 140 дітей: моторошна статистика

Справу розслідують за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Також в Ізюмському районі російські військові обстріляли село Оскіл, внаслідок чого загинули семеро людей. Серед них перебував і 7-річний хлопчик та 16-річний хлопець, повідомляє обласна прокуратура. П’ятеро людей, зокрема 4-річна дитина, поранені.

Нагадаємо, у Сумській області окупанти вбили двох пенсіонерів на власному подвір'ї.

Читайте також: