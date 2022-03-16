У Харківській області окупанти розстріляли чоловіка та вкрали його автівку

У Харківській області окупанти розстріляли чоловіка та вкрали його автівку

Чоловік помер на місці.

У смт Чкаловське (Харківська область) російські військові вбили 30-річного чоловіка та вкрали його машину.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Військослужбовці ЗС РФ зайшли до гаражу 30-річного місцевого мешканця. Побачивши чоловіка, один із російських військових здійснив у нього постріл з автоматичної зброї. Чоловік помер на місці.

Після цього окупанти забрали у померлого телефон, гроші, заволоділи його автомобілем Volkswagen та втекли.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару по автоколоні з біженцями, які прямували з Маріуполя до Запоріжжя. На щастя, загиблих немає. Наразі відомо про 5 поранених, з них одна дитина - у важкому стані.

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