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У Харківській області п'ятеро жінок загинули внаслідок російського мінометного обстрілу

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У Харківській області п'ятеро жінок загинули внаслідок російського мінометного обстрілу

Фото: соцмережі

Мешканки перебували біля під'їзду багатоповерхового будинку.

Вдень 22 червня, близько 13:30, внаслідок російського мінометного обстрілу села Пришиб під Балаклією (Харківська область) загинули п'ятеро жінок.

Про це "Суспільному" повідомив голова Ізюмської районної адміністрації Степан Масельський.

"Загинуло п'ять мирних жителів. Всі жінки, які перебували в селі біля під'їзду багатоповерхового будинку. Обстріл був чотири години тому", - сказав Масельський.

Нагадаємо, що на Сумщині водолаз "виловив" переносний зенітно-ракетний комплекс “Ігла”.

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