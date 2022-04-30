У Харківській області "перевізники" пропонують "евакуацію": оплата наперед на картку

У Борівській громаді Харківської області шахраї пропонують населенню евакуацію за гроші з тимчасово окупованої території, водночас реальні перевізники наразі виключають таку можливість.

На Харківщині "перевізники" пропонують послугу з евакуації населення з окупованих територій. За свою послугу вони просять оплату наперед на банківську карту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борівську селищну раду в Facebook.

"Останнім часом з’являються повідомлення від "перевізників", які пропонують послугу з евакуації населення з окупованих територій. За свою послугу вони просять оплату наперед на банківську карту. Такі пропозиції мають усі ознаки шахрайства. Разом з тим, реальні перевізники з м. Куп’янськ вважають наразі евакуацію з окупованої Борівської громади на території, підконтрольні українській владі, неможливою", - пояснюють в повідомленні.

Також читайте Шахрайство під виглядом збору коштів для постраждалих військовослужбовців ЗСУ: підозрюють мешканку Київщини

У селищній раді закликали жителів бути обережними, критично оцінювати ситуацію та не переказувати гроші незнайомим людям, щоб не стати жертвами шахрайства

"Щодо досвіду евакуації з інших окупованих територій, повідомляють, що на ворожих блок-постах російські військові проводять ретельний огляд речей і людей, що евакуюються. Чоловіків роздягають до пояса і перевіряють наявність слідів користування зброєю та татуювань. Жінок обшукують. Вивчають вміст телефонів, після чого їх можуть відібрати", - попередили в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві викрили молодика, який шляхом ошуканства заволодів грошима громадян. Порушник організував транспортні перевезення, проте фактично такої послуги не надавав. Він обіцяв громадянам, що здійснюватиме перевезення за 2 500 гривень, проте після перерахунку грошей за "поїздку" чоловік не виходив на зв'язок. Зловмисник ошукав понад 10 людей, з одного потенційного пасажира він отримував від 2 500 до 5000 гривень.

Читайте також: