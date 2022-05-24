У Харківській області під ворожий обстріл потрапив рятувальник, який гасив пожежу

У Харківській області під ворожий обстріл потрапив рятувальник, який гасив пожежу

У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу поранено рятувальника.

Під час ліквідації пожежі, яка спалахнула через обстріл, стався повторний обстріл, внаслідок чого рятувальник і отримав травму.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління ДСНС України у Харківській області у Facebook.

"23 травня під час бойової роботи з гасіння пожежі, що сталась внаслідок ворожого обстрілу, в одному з населених пунктів Малоданилівської громади постраждав пожежний - рятувальник 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що горіли відразу три приватні житлові будинки. Під час ліквідації вогню стався повторний обстріл, внаслідок чого рятувальник отримав травму. Наразі він перебуває на лікуванні в шпиталі, загрози його життю немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 90-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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