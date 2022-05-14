У Харківській області поліцейська супроводжувала техніку окупантів на службовій машині

У Харківській області поліцейська супроводжувала техніку окупантів на службовій машині

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру у державній зраді поліцейській з тимчасово окупованого Куп'янська через співпрацю з окупантами.

Підозрювана - заступниця начальника Куп‘янського районного відділу поліції, має звання підполковника.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, поліцейська організувала та забезпечила безперешкодне переміщення військової техніки та особового складу ЗС РФ по Куп’янську у супроводі службових автомобілів відділу поліції, а також особисто супроводжувала головну колону військової техніки окупантів.

У тексті підозри поліцейській йдеться про те, що 27 лютого, коли російські військові наблизилися до Куп'янська, підозрювана поїхала на перемовини з представниками окупантів. Поліцейська розказала колегам, як військова техніка РФ рухатиметься до Куп'янська, та агітувала до співпраці з окупантами інших поліцейських.

Також, за даними слідства, наказала правоохоронцям супроводити техніку РФ не лише до Куп'янська, а й до Ківшарівки та Куп'янська-Вузлового.

Підозрюваній загрожує до 15 років ув'язнення.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області прокуратура відкрила кримінальне провадження через колабораційну діяльність жителя Скадовська. А у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

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