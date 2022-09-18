У Харківській області росіяни з танку розстріляли авто з цивільними: є жертви

Протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали Харківський, Чугуївський райони, зафіксували обстріли Куп'янського та Ізюмського районів. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об'єкти.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У результаті обстрілів у Куп'янську пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Крім того, у прикордонному села Стрілече Харківського району напередодні, 17 вересня, окупанти влучили з танка по цивільному авто. У результаті загинули дві жінки.

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Також близько 1:00 годині ночі окупанти обстріляли територію Чугуївської громади. Виникла пожежа на нежитловому комплексі споруд, інформація про постраждалих уточнюється.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби від обстрілів окупантів загинула 11-річна дівчинка в Чугуєві. У Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 5 цивільних, в Харківському – 3 поранених, зокрема, чоловік 91 року народження. Ще 2 постраждалих в Ізюмському районі, 1 – в Чугуївському.

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"На лінії зіткнення наші захисники продовжують нищити ворога. Стали відомі деякі втрати окупантів під час втечі з Харківщини. Так, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту росії втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки", - повідомив Синєгубов.

Голова ОВА дожав, що 64-а окрема мотострілецька бригада РФ втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.

Нагадаємо, аналітик розповів, як Путін прорахувався і сподівається на виснаження України у війні.

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