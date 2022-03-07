У Харківській області рятувальники розміновують бомби окупантів, що не вибухнули

У Харківській області рятувальники розміновують бомби окупантів, що не вибухнули

Роботи проводяться у селищі Докучаєвське.

На Харківщині рятувальники розмінують територію, яку бомбардували російські окупанти.

Про це повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

“Селище Докучаєвське Харківської області. Розрахунок саперів частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України вилучає вибухонебезпечні предмети, які залишились після ворожих обстрілів”, — розповіли в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 290 од.,

Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,

артилерійських систем –117 од.,

РСЗВ - 50 од.,

засоби ППО - 23 од.,

літаків – 46 од.,

гелікоптерів – 68 од.,

автомобільної техніки - 454 од.,

кораблі / катери - 3 од.,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як починалася війна Росії проти України: