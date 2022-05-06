У Харківській області СБУ взяла в полон групу снайперів РФ, які обстрілювали позиції ЗСУ

У Харківській області СБУ взяла в полон групу снайперів РФ, які обстрілювали позиції ЗСУ

СБУ щодня проводить спецоперації у всіх регіонах, щоб захистити Україну та її громадян від впливу Росії.

Від початку широкомасштабної війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тисяч колаборантів. Зокрема, у Харківській області під час спецоперації СБУ було взято в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали українські позиції.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Крім того, за даними СБУ, у Хмельницькій області військова контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ із трьох осіб, яка планувала диверсії в регіоні.

У Житомирській області затримано агента спецслужб РФ. Зловмисник збирав розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків ЗСУ.

У Сумській області викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата. Вони співпрацювали з державою-агресоркою.

На Київщині затримано ще двох колаборантів, які сприяли "розквартируванню" агресорів і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району.