У Харківській області відбувся бій між прикордонниками і диверсантами: ворог розбитий

Пораненого окупанта взято у полон.

У ніч проти 9 березня у Харківській області відбувся бій між військовими Державної прикордонної служби та російськими диверсійно-розвідувальними групами.

Про це повідомив голова Харківської військової державної адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог здійснив напад на блокпост у селі Андріївна Балаклійського району. У результаті бою ворожі диверсанти булаи вщент розгромлені.

За словами Синєгубова, особовий склад диверсійної групи почав втікати. “Кинули посеред поля свого пораненого бойового товариша. Його наші українські військові-прикордонники взяли в полон”, - йдеться у повідомленні голови ОВА.

До слова, місто Харків повністю перебуває під обороною Збройних сил України. ворог не робить активних наступальних дій, повідомляють в ОВА. Втім, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на окраїні міста.

ТСН.ua

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