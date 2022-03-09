У Харківській області відбувся бій між прикордонниками і диверсантами: ворог розбитий

Пораненого окупанта взято у полон.
У ніч проти 9 березня у Харківській області відбувся бій між військовими Державної прикордонної служби та російськими диверсійно-розвідувальними групами.
Про це повідомив голова Харківської військової державної адміністрації Олег Синєгубов.
Ворог здійснив напад на блокпост у селі Андріївна Балаклійського району. У результаті бою ворожі диверсанти булаи вщент розгромлені.
За словами Синєгубова, особовий склад диверсійної групи почав втікати. “Кинули посеред поля свого пораненого бойового товариша. Його наші українські військові-прикордонники взяли в полон”, - йдеться у повідомленні голови ОВА.
До слова, місто Харків повністю перебуває під обороною Збройних сил України. ворог не робить активних наступальних дій, повідомляють в ОВА. Втім, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на окраїні міста.
Читайте також: