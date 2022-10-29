У Харківській області виявили тіла понад 760 загиблих під час окупації

У Харківській області станом на 29 жовтня виявлено 765 загиблих під час окупації. З них лише 453 ідентифіковано.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

Очільник МВС розповів, що правоохоронці вже ексгумували понад 760 тіл загиблих цивільних громадян у Харківській області. Проте візуально встановити особу загиблої людини не завжди вдається. Та й ідентифікувати швидко через спеціальне дослідження теж не завжди можливо - черга на ДНК-експертизу у середньому триває два місяці.

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"Це здійснюється через ДНК-аналіз, спеціальні лабораторії працюють, і наші міжнародні партнери допомогли нам надати ці реагенти і лабораторії мобільні для того, щоб швидко можна було це робити. Але все одно ми розуміємо, що ця робота на тижні, інколи на місяці. Для того, щоб встановити, хто саме є закатований. Звертаються родичі, ми беремо відповідні зразки ДНК, порівнюємо і тільки протягом певного часу ми можемо це зробити", - пояснив міністр.

Монастирський зазначив, що Верховна Рада вже ухвалила спеціальний закон щодо ДНК-експертизи, який має спростити процедуру ідентифікації тіл загиблих.

Нагадаємо, після деокупації Харківської області в селі Піски-Радьківські слідчі знайшли жахливу катівню, де утримували полонених - місцевих мешканців, АТОвців та полонених із ЗСУ.

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