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У Харківській області ворожий снаряд влучив у трактор в полі: загинув чоловік

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У Харківській області ворожий снаряд влучив у трактор в полі: загинув чоловік

Фото: УНІАН

Протягом минулої доби росіяни обстрілював Чугуївський, Богодухівський, Ізюмський та Харківський райони Харквської області.

В Харківському районі один з російських снарядів влучив у трактор в полі. Загинув 71-річний чоловік. В Ізюмському районі через обстріли загорівся склад з насінням соняшника. Близько 500 тонн соняшника вдалося врятувати.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок ворожих атак в област пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти, сталися пожеж

Крім того, у ніч проти 27 серпня росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова. 

Близько 02:00 дві ракети вдарили в дорогу в Київському та Основ'янському районах. Пошкодження отримали навколишні будинки. В Основ'янському районі один з осколків влучив у вікно квартири. Внаслдок атаки 61-річна жінка отримала ушкодження.

За словами очільника області, наразі на місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи. 

В ОВА тако повідомляють, що на лінії зіткнення ворог продовжує обстріли  позицій ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії. "Російські окупанти намагалися йти в наступ в напрямку Дементіївки, але під вогнем наших захисників відступили з втратами", - наголосив Синєгубов. 

Як повідомлялося, армія агресорки Росії не припиняє обстрілювати Дніпропетровщину. Російські війська сім разів ударили по Нікопольському району і тричі - по Криворізькому. Окупанти завдавали ударів з артилерії, "Градів" та "Ураганів".

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1229
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