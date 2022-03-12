У Харківській області з-під завалів дістали тіла 5 людей, з них двоє - діти - ДСНС

У Харківській області з-під завалів дістали тіла 5 людей, з них двоє - діти - ДСНС

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

У Харківській області з-під завалів дістали тіла 5 людей, з них двоє - діти, у будинок яких у ніч проти 10 березня влучила авіабомба окупантів.

Про це повідомляє ДСНС.

"Так, 11 березня продовжувались пошукові роботи тіл загиблих людей, внаслідок ворожого бомбардування, ще в ніч з 9 на 10 березня. Тоді авіабомба влучила в 2-х поверховий житловий будинок за адресою с-ще Слобожанське, вул. Центральна.

З під завалів дістали тіла 5х людей, жінка (45-47 років), жінка (35-37 років), чоловік (до 40 років) та діти 2 роки та 12-14 років", - йдеться у повідомленні.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 40 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 17-й день.

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