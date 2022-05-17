У Харківській області заборонили продаж алкоголю до кінця дії воєнного стану - ОВА

У Харківській області заборонили продаж алкоголю до кінця дії воєнного стану - ОВА

На всій території Харківської області заборонено продаж алкогольних напоїв від 17 травня і до кінця дії воєнного стану.

Від сьогодні і до кінця дії воєнного стану у Харківській області заборонили продаж алкоголю, окрім слабоалкогольних напоїв.

Відповідний указ підписав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Попри зниження інтенсивності обстрілів Харкова та відступ окупантів, бойові дії на території області тривають і розслаблятися не варто. Усі громадяни мають бути свідомими і відповідальними", - зазначив він.

Заборона не стосується продажу слабоалкогольних напоїв з 9:00 до 15:00. У закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв дозволений до 21:00.

Повністю продаж алкоголю заборонено військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронцям та усім особам, які мають зовнішні ознаки належності до силових структур.

Нагадаємо, у Чернігівській області знову заборонили продавати алкоголь.

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