У Харківській області заборонили продаж алкоголю до кінця дії воєнного стану - ОВА

На всій території Харківської області заборонено продаж алкогольних напоїв від 17 травня і до кінця дії воєнного стану.
Від сьогодні і до кінця дії воєнного стану у Харківській області заборонили продаж алкоголю, окрім слабоалкогольних напоїв.
Відповідний указ підписав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Попри зниження інтенсивності обстрілів Харкова та відступ окупантів, бойові дії на території області тривають і розслаблятися не варто. Усі громадяни мають бути свідомими і відповідальними", - зазначив він.
Заборона не стосується продажу слабоалкогольних напоїв з 9:00 до 15:00. У закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв дозволений до 21:00.
Повністю продаж алкоголю заборонено військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронцям та усім особам, які мають зовнішні ознаки належності до силових структур.
Нагадаємо, у Чернігівській області знову заборонили продавати алкоголь.
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