У Харківській області збили черговий літак російських окупантів

У Харківській області українські військові збили літак російських окупантів.

Про це повідомило Повітряне командування "Схід".

Також це підтвердив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"На Харківщині збили черговий російський літак. За попередніми даними, Протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34", - написав він.

Варто зазначити, що Генштаб ЗСУ вранці 25 квітня повідомив, що за два місяці широкомасштабного вторгнення в Україні Росія втратила 181 літак, 154 гелікоптерів та майже 22 тисячі військових.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 61-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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