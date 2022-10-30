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У Харківській області збили російський вертоліт, який атакував Україну

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У Харківській області збили російський вертоліт, який атакував Україну

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Тип вертольоту встановлюється.

У Харківській області в неділю, 30 жовтня, ЗСУ збили російський ударний вертоліт, який летів атакувати Україну. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

Російський вертоліт збили орієнтовно о 16:00. Він летів, щоб обстрілювати Україну та вбивати українців. Наразі тип російського вертольоту встановлюється. 

"30 жовтня на Харківщині близько 16.00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід" збито російський ударний вертоліт (тип встановлюється)", - йдеться у повідомленні. 

Втрати російських окупантів та вертольоти РФ з українськими моторами 

Станом на 30 жовтня ЗСУ ліквідували 71 200 окупантів. Також ЗСУ збили 274 літаки та 252 вертольоти РФ. 

Лише 24 жовтня на Херсонському напрямку українські захисники знищили три російські ударні вертольоти Ка-52. Згодом виявилось, що гелікоптери, якими РФ вбиває українців можуть мати українські мотори. 

Так, СБУ у жовтні затримала президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у співпраці з Росією. Навіть під час війни "Мотор Січ" могла поставляти деталі до вертольотів, якими окупанти регулярно обстрілюють українців. Це у телефонній розмові з росіянами визнав і сам Богуслаєв. 

Після скандального затримання Шевченківський районний суд міста Києва відправив 83-річного Богуслаєва під арешт на 60 діб.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
5238
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