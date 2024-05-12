У Харківській області збільшилась як "сіра зона", так і кількість населених пунктів, де точаться бої

Російська армія продовжує тиснути та просуватися вглиб Харківської області. Станом на 12 травня збільшилася так звана "сіра зона", а також кількість населених пунктів, де точаться активні бойові дії.

Про це сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону вдень 12 травня.

"Ворог продовжує свої намагання просунутись вглиб Харківської області. У нас дійсно збільшилась "сіра зона", збільшилась кількість населених пунктів, на територіях яких ведуться активні бойові дії", - сказав Олег Синєгубов.

Олег Синєгубов повідомив, що ЗСУ намагаються протистояти та утримувати свої позиції.

"Істотних успіхів по цих територіях немає, проте ситуація дійсно доволі важка, але повністю контрольована нашими військами", - сказав голова ОВА.

Як зазначив Синєгубов, наразі основне завдання - стабілізувати лінію фронту.

Нагадаємо, у ГУР заявили, що заздалегідь знали про плани окупантів розпочати наступ у Харківській області, тому він не став несподіванкою.

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни активно атакують підрозділи ЗСУ на декількох напрямках з метою просування вглиб Харківської області.

РФ під час наступу просувається на Харківщини, а ЗСУ перекидають додаткові підрозділи, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин 12 травня. За його словами, у прикордонних населених пунктах тривають оборонні операції.

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