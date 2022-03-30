У Харківській області ЗСУ знищили техніку окупантів (фото)

Росіяни залишили техніку і почали тікати.
У Харківські області українські військові знищили техніку окупантів, яку ті залишили у полях, втікаючи.
Про це повідомили в 93-й окремій механізованій бригаді “Холодний Яр”.
“Колона йшла на село на Харківщині й отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від “Сонцепьока” розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми”, – розповів один з воїнів.
У бригаді уточнили, що росіяни кинули серед поля важку транспортно-заряджальну машину зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А “Сонцепьок”. Вона має працювати у комплексі з транспортуючою і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили українські бійці, була лише одна машина з усього комплексу.
Нагадаємо, на Луганщині українські захисники знищили склад з боєкомплектом та паливом російських окупантів. Також вдалось знищити військову техніку загарбників.
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