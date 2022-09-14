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У Харківській області ЗСУ звільнили 388 населених пунктів - Міноборони

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У Харківській області ЗСУ звільнили 388 населених пунктів - Міноборони

Фото: Офіс президента України

У Харківській області ЗСУ від 6 вересня звільнили 388 населених пунктів.

Це - близько 8500 квадратних кілометрів, де проживає понад 150 тис. людей

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. 

Маляр наголосила, що в деяких звільнених районах Харківщини тривають стабілізаційні дії. Через це Міноборони свідомо повідомляє про декокупацію запізно. 

"В нас 2500 км лінія фронту. З них 1300 км - активні бойові дії. Ми ведемо оборонну операцію в рамках якої вдається реалізувати і наступальні дії. Так, ми давно чекали цього успіху, але нам ще воювати і воювати. До повної перемоги нам звільняти ще дуже багато наших людей і наших земель. Нам потрібно ще чимало часу, сил і терпіння", - написала Маляр. 

Нагадаємо, військовий експерт спрогнозував, коли і як ЗСУ звільнятимуть Донецьк

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
412
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