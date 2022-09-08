У Харківській області ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів - Генштаб

У Харківській області ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

"На Харківському напрямку від початку тижня ЗСУ у взаємодії з підрозділами Нацгвардії та іншими силовими структурами ведуть активні дії на визначених напрямках. На даний час військові частини вклинились у глибину противника до 50 км. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів. У ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів", - повідомив Громов.

Нагадаємо, ЗСУ взяли в полон 20-річних російських військових у Харківській області.

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