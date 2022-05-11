У Харківській області ЗСУ звільнили селище, окупанти перейшли до оборони - Генштаб

У Харківській області ЗСУ звільнили селище, окупанти перейшли до оборони - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що завдяки успішним діям підрозділів українських захисників було звільнено селище Питомник у Харківській області.

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ.

Про це у середу, 11 травня, повідомили у Генштабі ЗСУ.

В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області.

Нагадаємо, що у Харківській області під час контрнаступу українські прикордонники знищили 30 російських військових, ще двоє окупантів були взяті в полон. Полонені заявили, що є жителями Красного Луча, і при цьому переконливо вказували, що вони з Луганської області України.

Також напередодні Сили оборони України звільнили від окупантів п'ять населених пунктів Харківської області, звідки російські війська з мінометів і ствольної артилерії обстрілювали житлові масиви обласного центру.

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