У Харківській області ЗСУ звільнили селище, окупанти перейшли до оборони - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що завдяки успішним діям підрозділів українських захисників було звільнено селище Питомник у Харківській області.
На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ.
Про це у середу, 11 травня, повідомили у Генштабі ЗСУ.
В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області.
Нагадаємо, що у Харківській області під час контрнаступу українські прикордонники знищили 30 російських військових, ще двоє окупантів були взяті в полон. Полонені заявили, що є жителями Красного Луча, і при цьому переконливо вказували, що вони з Луганської області України.
Також напередодні Сили оборони України звільнили від окупантів п'ять населених пунктів Харківської області, звідки російські війська з мінометів і ствольної артилерії обстрілювали житлові масиви обласного центру.
Читайте також: