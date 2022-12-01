У Харківській ОВА назвали райони, де РФ збільшила інтенсивність обстрілів

Під ворожим вогнем також прикордонні Вовчанська та Липецька громади .

Ворог збільшив інтенсивність обстрілів Куп'янського району.

Про це 1 грудня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"У кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп'янському районі. Протягом доби росіяни постійно завдавали артилерійські удари по населених пунктах прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах, на складах, є влучання по відкритих територіях", - зазначив він.

Синєгубов також додав, що під обстрілами також прикордонні Вовчанська та Липецька громади. Там горіли гаражі, пошкоджені фасади приватних будинків. Обійшлося без постраждалих. Голова ОВА також наголосив, що росіяни не припиняють обстрілювати позиції українських військових, але ЗСУ укріплюють оборонні рубежі.

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Нагадаємо, що ЗСУ у вересні провели успішний контранаступ на Харківського напрямку, внаслідок чого від окупантів було звільнено майже усі населені пукти регіону. Зокрема, Ізюм та Куп'янськ.

11 вересня в Міноборони РФ визнали, що втратили контроль майже над усією захопленою частиною регіону. Згодом в Генштабі підтвердили, що росіяни вибиті з Харківщини.

Контрнаступ ЗСУ на північному сході України став наймасштабнішим та найуспішнішим від 24 лютого.

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