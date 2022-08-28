У Харкові бракує донорської крові, запасів зробити не вдається через великі потреби

Від початку повномасштабної війни донорів у Харкові приймають у бомбосховищі, аби було спокійніше. А співробітники центру не лише там працюють - на робочому місці залишаються і ночувати, йдеться в ТСН.

Десять разів стиснула кулак, полежала 10 хвилин і вже врятувала життя - пані Наталя - універсальний донор, її півлітра першої негативної підійдуть усім чотирьом групам з резусом мінус.«Вчора перед тим як лягати спати, заглянула в «Інстаграм» і побачила реально, що потрібна. А так як в мене перша негативна, то вона підходить майже для всіх і давно хотілось. І я зрозуміла, що немає перешкод, якщо ти чогось бажаєш», - каже Наталія.

Вже вп’яте за час війни став донором і Дмитро і сьогодні прийшов не сам.

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Сьогодні він тут не один. «Треба брати участь, допомагати хлопцям. Не сам прийшов, он - з дружиною, з другом. Збиралися давно. Учора готувалися, не їли нічого шкідливого», - розповідає він.

За день до центру крові приходять десятки донорів, втім треба в рази більше , кажуть у закладі. Через війну запаси зробити не вдається - більшість віддають пораненим військовим. Але ж не зменшились потреби і в пологових, онкоцентрах та хірургічних відділеннях. «У перші дні війни безліч людей приходили до нас здавали кров. Потім у зв'язку з тим, що багато народу виїхало, він знизився. Тобто ось ця хвилеподібність - вона спостерігається, а нам потрібна стабільність», - кажуть у центрі.

Нині у центрі критично не вистачає першої, другої та третьої негативної. Щоб врятувати чиєсь життя, треба лише один вечір утриматися від алкоголю та жирної і солодкої їжі. «Зовсім не боляче. Ніхто з 4-5 не непритомнів, тому приходьте сміливо та здавайте. Колектив гарний та веселий», - переконує один із донорів.

З 24 лютого служба крові не припиняла роботу ні на день. Під потужними обстрілами медики продовжили приймати донорів. Аби не втратити усі запаси на другий день переїхали у бомбосховище. «Був обстріл. І нашої станції і поряд, які є лікарні. Це було як в тумані, я була зі своєю донькою. Все так на емоціях, були гучні вибухи і ми з донорами спустилися у підвал», - пригадує завідувачка відділу заготівлі крові та її компонентів Аліна Потапенко.

Ночували та працювали у підвалі і так досі, о 8 ранку відчиняється центр. Доти працівники мають поприбирати свої ліжка та зустрічати донорів. Тут навіть облаштували власну кухню, сьогодні чергує стоматолог. «Сьогодні буде суп з ковбасою, з усім. Готуємо десь на 100. Від початку війни тут жило 125-130 чоловік, готували на більшу кількість. Готували і на підлозі і в пічці», - розповідає Сергій.

У бомбосховищі служби крові нині живуть і працюють майже сотня людей. Більшість вже не має іншого житла. У когось квартири у гарячих точках міста, а комусь і досі боязко виходити з підземелля.

Але попри власний страх та тугу за домівкою, медики щоранку зустрічають донорів і закликають приходити ще, бо в такі тяжкі часі кожен має робити свій внесок у спільну перемогу.

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