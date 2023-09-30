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"У Харкові було знищено 90% ППО": військовий розповів про перші дні вторгнення РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"У Харкові було знищено 90% ППО": військовий розповів про перші дні вторгнення РФ

Північна Салтівка у Харкові / Фото: instagram.com/fahot

Начальник Харківського військового гарнізону пригадав перші дні вторгнення РФ 2022 року і розповів про проблеми з ППО.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник розповів, що у перші дні вторгнення окупантів у Харкові було знищено 90% протиповітряної оборони.       

Про це він сказав в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина".

"Я тоді зв'язався з командиром бригади 302-го полку зенітно-ракетного і кажу: "де, чому не працюємо?", а він каже: "у мене практично вся бригада знищена". Але там все рівно у нього залишилися ще ракети С-300... і зуміли все ж таки поставити на бойове чергування, і зробити те, щоби російська авіація не продовжували нальоти на мирне місто Харків", - пригадав Мельник перші дні вторгнення.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов розповів, як окупанти готувалися захопити Харків 2022 року та про нараду РФ за декілька тижнів до вторгнення.

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Дата публікації
Перегляди
226
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