У Харкові частково призупинили рух метро через активізацію обстрілів РФ

У Харкові частково призупинили рух метро через активізацію обстрілів РФ

Рух поїздів на ділянці синьої гілки метро у Харкові призупинено через збільшення обстрілів з боку російських окупантів.

У Харкові призупинили рух поїздів на ділянці від станції метро "Академіка Барабашова" до "Героїв Праці".

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини 23 червня.

Зазначається, що росіяни посилили інтенсивність застосування ракет та артилерії проти мирних мешканців Харкова та області. В результаті обстрілів правоохоронці щодня фіксують загиблих та потерпілих серед цивільного населення.

"Вдень у харківському метрополітені для громадян виділяються спеціальні сектори, де можна перечекати небезпеку. Установа працює вночі як бомбосховище", — додають у поліції.

За даними поліції, удень 22 червня російські окупанти завдали ударів по Харкову, в результаті чого були пошкоджені господарчі приміщення та 6 автівок.

Обстрілів зазнали села області Слатіно, Пришиб, Кочеток, Прудянка, Кочубіївка, смт Золочів, Печеніги, місто Чугуїв. Вибухами пошкоджено приватні житлові будинки, магазин, гараж, господарчі споруди, приміщення комунального підприємства, приватної агрофірми.

Поліція Харкова контролює безпекову ситуацію поблизу банківських установ, автовокзалів, пунктів видачі соціальної допомоги, патрулює місця масового перебування громадян, забезпечує безпеку населення під час евакуації з уразливих місць Харківщини.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантами Харківської області за добу загинули десять цивільних.

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