У Харкові через атаку окупантів поранено фельдшерку "швидкої", яка була на виклику

У Харкові через атаку окупантів поранено фельдшерку "швидкої", яка була на виклику

Нині стан жінки оцінюється як середньої тяжкості.

У Харкові вранці 12 березня під обстріл російських окупантів, які напали на Україну і вбивають мирних людей та бомблять цивільні будинки, потрапила фельдшерка "швидкої". Жінка отримала осколкове поранення живота.

Про це повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, повідомляє "Суспільне".

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Після поранення потерпілу оперативно ушпиталили до лікарні, де їй зробили операцію. Наразі життю медикині нічого не загрожує.

"Після обслуговування виклику сіли в автівку, пролунав вибух. Уламком пробило автівку і поранено в області живота 48-річну фельдшерку. Водій одразу поїхав до найближчої профільної лікарні, де її миттєво доправили до операційної та прооперували, її життю нічого не загрожує. Стан — середньої тяжкості", - повідомив Забашта.