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У Харкові через атаку окупантів поранено фельдшерку "швидкої", яка була на виклику

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У Харкові через атаку окупантів поранено фельдшерку "швидкої", яка була на виклику

Укрінформ

Нині стан жінки оцінюється як середньої тяжкості.

У Харкові вранці 12 березня під обстріл російських окупантів, які напали на Україну і вбивають мирних людей та бомблять цивільні будинки, потрапила фельдшерка "швидкої". Жінка отримала осколкове поранення живота.  

Про це повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, повідомляє "Суспільне".

Після поранення потерпілу оперативно ушпиталили до лікарні, де їй зробили операцію. Наразі життю медикині нічого не загрожує.

"Після обслуговування виклику сіли в автівку, пролунав вибух. Уламком пробило автівку і поранено в області живота 48-річну фельдшерку. Водій одразу поїхав до найближчої профільної лікарні, де її миттєво доправили до операційної та прооперували, її життю нічого не загрожує. Стан — середньої тяжкості", - повідомив Забашта.

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