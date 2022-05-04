У Харкові через обстріли більше немає трамваїв, метро теж поки не працюватиме

У Харкові через обстріли більше немає трамваїв, метро теж поки не працюватиме

У Харкові через постійні ворожі обстріли не залишилося трамваїв.

Внаслідок ударів росіян були знищені підстанції, які забезпечували їхню роботу та зруйновано депо.

Про це інформує Харківська міська рада.

"Стараннями немитих мисливців за унітазами та ношеною жіночою білизною трамваїв у Харкові більше немає. Знищено підстанції, які забезпечували їхню роботу. Зруйновано депо", — йдеться в повідомлені.

Сьогодні, 4 травня, на вулиці Весніна розпочався демонтаж трамвайної лінії. Міська рада повідомила, що у цьому районі трамваїв уже не буде, як і у багатьох інших районах Харкова.

Після війни півтора-два місяці піде лише на підготовку до запуску метрополітену.

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"Завдяки "зусиллям" окупантів будуть складнощі із Салтівською гілкою: вона поїде набагато пізніше за інші дві", — зазначили у міськраді.

Наразі місцева влада працює над оптимізацією маршрутів громадського транспорту, насамперед — можливості доправлення жителів Салтівки до центру, на Жуки та Олексіївку. Десь на зміну трамваю прийде тролейбус, десь муніципальні автобуси.

Нагадаємо, що у Харкові невідомі планували підірвати інфраструктурний об'єкт (відео).

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