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У Харкові через обстріли окупантів сотні будинків без опалення: людей просять робити і запаси води

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У Харкові через обстріли окупантів сотні будинків без опалення: людей просять робити і запаси води

pixabay.com

У Харкові без тепла понад 500 житлових будинків.

У Харкові станом на 5 березня у 510 житлових будинках відсутнє теплопостачання, а через постійні обстріли російських терористів аварійні бригади не завжди мають можливість оперативно відновити водопостачання житлових будинків.

Про це інформує Харківська міська рада.

За словами, гендиректор КП "Харківські теплові мережі" Василя Скопенка, станом на ранок тепла не було у 235 будинках Київського району, 104-х будинках – Московського району та 94-х будинках Індустріального району.

"У планах – пошук усунення дефекту та включення споживача. Оперативний ремонтний персонал працює. Десь бомбою потрапило по "тисячці". Сьогодні спробуємо взяти робітників з інших районів, щоб походити і зрозуміти, де пробито", - повідомив Василь Скопенко.

Роботи з відновлення мереж тривають. Василь Скопенко зазначив, що буде зроблено все можливе для якнайшвидшого подавання тепла до будинків.

Крім того, через постійні обстріли бригади не завжди можуть оперативно відновити і водопостачання, а тому людям рекомендують робити запаси води. 

"Звертаємось до всіх харків’ян, для свого ж комфорту забезпечте себе запасом води! Коли у вашому будинку водопостачання відбувається тільки на нижніх поверхах, дозвольте мешканцям верхніх поверхів набрати у вас води", - йдеться в повідомленні.

У "Харківводоканалі" зауважили, що ремонтні бригади роблять все можливе для відновлення водопостачання у будинках харків’ян, втім через складну ситуацію не завжди це можливо зробити оперативно. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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