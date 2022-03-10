У Харкові через обстріли пошкоджено газогін: чверть міста залишилися без газу

У Харкові через обстріли пошкоджено газогін: чверть міста залишилися без газу

На місці обстрілу виникла пожежа.

У четвер, 10 березня, близько 05:00 російська армія обстріляла Харків: пошкоджего газопровід.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Окупанти обстріляли один з районів міста — Північну Салтівку. Саме там пошкоджено газогін. Крім того, на місці удару утворилася пожежа. Рятувальники намагаються її ліквідувати.

За словами Синєгубова, через пошкодження трубопроводу 30% мешканців міста залишилися без газу. Коли з'явиться паливо, наразі невідомо.

Як повідомлялося, Збройні сили України обороняють Харків: йдуть в контрнаступ на багатьох напрямках в області. Протягом минуло доби російські окупаційні війська завдали близько 74 артилерійських та мінометних обстрілів, зокрема з реактивних систем залпового вогню.