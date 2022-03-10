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У Харкові через обстріли пошкоджено газогін: чверть міста залишилися без газу

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На місці обстрілу виникла пожежа.

У четвер, 10 березня, близько 05:00 російська армія обстріляла Харків: пошкоджего газопровід. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

Окупанти обстріляли один з районів міста — Північну Салтівку. Саме там пошкоджено газогін. Крім того, на місці удару утворилася пожежа. Рятувальники намагаються її ліквідувати. 

За словами Синєгубова, через пошкодження трубопроводу 30% мешканців міста залишилися без газу. Коли з'явиться паливо, наразі невідомо. 

Як повідомлялося, Збройні сили України обороняють Харків: йдуть в контрнаступ на багатьох напрямках в області. Протягом минуло доби російські окупаційні війська завдали близько 74 артилерійських та мінометних обстрілів, зокрема з реактивних систем залпового вогню.

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