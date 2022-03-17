У Харкові через обстріли російських окупантів спалахнула масштабна пожежа: загинув рятувальник

Спалахнули павільйони ринку "Барабашово", найбільшого торговельного майданчика Східної Європи.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків ракетами. Через їхні ворожі обстріли спалахнули павільйони ринку "Барабашово".

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області/Facebook

Пожежа спалахнула одразу у декількох місцях та за п’ять годин охопила майже всю територію ринку.

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області/Facebook

Пожежу приїхало гасити майже 100 рятувальників. Втім, коли вони виконували свою роботу, російські окупанти знову обстріляли ракетами ринок. Через ворожі обстріли один рятувальник загинув від отриманих травм.

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області/Facebook

"Під час гасіння пожежі ворог завдав повторного обстрілу, під час якого отримали численні осколкові поранення 2 рятувальників. Їх негайно було направлено до лікувального закладу. Під час госпіталізації один з рятувальників від отриманих травм загинув", - йдеться в повідомленні.

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області/Facebook

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, у Святошинському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу сталося одразу кілька пожеж. Горіли два автомобілі, а також склад та трава на площі 5 тисяч "квадратів".

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