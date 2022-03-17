У Харкові через обстріли російських окупантів спалахнула масштабна пожежа: загинув рятувальник

Спалахнули павільйони ринку "Барабашово", найбільшого торговельного майданчика Східної Європи.
Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків ракетами. Через їхні ворожі обстріли спалахнули павільйони ринку "Барабашово".
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.
Пожежа спалахнула одразу у декількох місцях та за п’ять годин охопила майже всю територію ринку.
Пожежу приїхало гасити майже 100 рятувальників. Втім, коли вони виконували свою роботу, російські окупанти знову обстріляли ракетами ринок. Через ворожі обстріли один рятувальник загинув від отриманих травм.
"Під час гасіння пожежі ворог завдав повторного обстрілу, під час якого отримали численні осколкові поранення 2 рятувальників. Їх негайно було направлено до лікувального закладу. Під час госпіталізації один з рятувальників від отриманих травм загинув", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, у Святошинському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу сталося одразу кілька пожеж. Горіли два автомобілі, а також склад та трава на площі 5 тисяч "квадратів".
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