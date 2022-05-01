У Харкові чоловік пограбував жінку, доки та ховалася від обстрілів

У Харкові чоловік пограбував жінку, доки та ховалася від обстрілів

Поліцейські Харкова затримали чоловіка, який викрав заощадження у жінки, коли вона ховалася від обстрілів.

Постраждалій повернули кошти.

Про це повідомила поліція Харківської області.

"Зловмисник спокусився на сумку жінки, у якій вона тримала всі свої заощадження у сумі $30 тисяч та 100 тисяч грн. Поліція повернула гроші власниці", – йдеться у повідомленні.

Невідомий зловмисник вкрав кошти у потерпілої у підвалі будинку по проспекту Гагаріна в Харкові, де вона переховувалася від обстрілів. Поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився 24-річний мешканець міста Харкова. Правопорушник проник до підвалу та забрав сумку.

Правоохоронці повідомили злочинцю про підозру, наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, у Маріуполі, де тривають запеклі бої, українським захисникам вдалось ліквідувати окупантів-вбивць. В одного із них виявили золоті прикраси та долари, які він вкрав у мирних українців.

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