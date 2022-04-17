У Харкові демонтували погруддя радянському маршалу Жукову – фото, відео

Тепер на цьому місці красується напис "Слава Україні" та герб.

По Україні продовжують демонтувати залишки радянських пам'ятників та постаментів, які нагадують про Росію.

Цього разу у місті Харків знесли погруддя радянському маршалу Георгію Жукову, який був встановлений на проспекті Григоренка.

Тепер на постаменті красується напис "Слава Україні" та герб.

За словами голови адміністрації Немишлянського району Тетяни Топчій, демонтаж погруддя провели військові.

"Усе сталося миттєво, близько 11:00. Під'їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись. Зараз все тихо, ми розбираємося", — інформує чиновниця.

Зазначимо, що днями У Львові демонтували радянську символіку на Пагорбі Слави. Декілька днів тому у Тернополі демонтували рядянський символ - літак "міг-17". А у Рівному демонтували пам’ятник з радянською технікою – на Пагорбі Слави гармати розвернуть на Москву.

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