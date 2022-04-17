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У Харкові демонтували погруддя радянському маршалу Жукову – фото, відео

У Харкові демонтували погруддя радянському маршалу Жукову – фото, відео

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У Харкові демонтували погруддя радянському маршалу Жукову – фото, відео

Тепер на цьому місці красується напис "Слава Україні" та герб.

По Україні продовжують демонтувати залишки радянських пам'ятників та постаментів, які нагадують про Росію.

Цього разу у місті Харків знесли погруддя радянському маршалу Георгію Жукову, який був встановлений на проспекті Григоренка.

Тепер на постаменті красується напис "Слава Україні" та герб.

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За словами голови адміністрації Немишлянського району Тетяни Топчій, демонтаж погруддя провели військові.

"Усе сталося миттєво, близько 11:00. Під'їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись. Зараз все тихо, ми розбираємося", — інформує чиновниця.

Зазначимо, що днями У Львові демонтували радянську символіку на Пагорбі Слави. Декілька днів тому у Тернополі демонтували рядянський символ - літак "міг-17". А у Рівному демонтували пам’ятник з радянською технікою – на Пагорбі Слави гармати розвернуть на Москву.

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